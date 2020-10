New entry in Omnia Hotels: siglato l'accordo per il Garden Palace Roma

08:47

Prosegue senza interruzioni il piano di sviluppo di Omnia Hotels. I fratelli Francesco e Riccardo Lazzarini hanno siglato con il cda presieduto da Alessandro Lucio Massari un accordo per il Rose Garden Palace Roma, un 4 stelle nel centro di Roma con 65 camere e suite di design.

L’albergo entrerà nel Gruppo attraverso una serie di passaggi sequenziali; una mossa particolarmente significativa “l’intesa raggiunta con Alessandro Lucio Massari in un periodo complesso e arduo come questo - commenta Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. È un piacere per noi lavorare con persone di questo calibro e portare le realtà romane ad affrontare nuove sfide per un continuo miglioramento e sviluppo”.



Il Rose Garden Palace Roma sorge in via Boncompagni, accanto a via Veneto, e dispone di sale per riunioni ed eventi, il ristorante il Roseto e un’area benessere e relax con piscina idromassaggio, palestra e trattamenti.