Assemblea Federalberghi a TTG Travel Experience: “Il Paese risorge solo insieme a noi”

“Un Paese come il nostro ha bisogno delle risorse che derivano dal turismo, sennò è destinato a fallire. Insieme a noi risorge il Paese, oppure va a fondo”. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, apre così la 70° Assemblea dell’associazione degli albergatori italiani.

Un’assemblea che arriva nel corso di un’edizione di TTG Travel Experience che vuole segnare un punto di ripartenza per il turismo della nostra Penisola, ma che si svolge in uno dei momenti più neri per la categoria degli albergatori.



“Da gennaio a settembre il nostro settore ha rilevato un calo delle presenze totali (sia italiane che estere) di circa il 60%. Abbiamo calcolato che solo nel 2020 perderemo 245 milioni di presenze. Inutile sottolineare il contraccolpo in termini di fatturato” dice Bocca, sciorinando dati macroeconomici che, dice “il nostro Paese non ha più visto dal 1943, durante la guerra”.



L’assemblea diventa quindi il momento per chiedere nuovi e più forti aiuti per il comparto, con un occhio di particolare attenzione al Recovery Fund: “Deve partire un piano poderoso di riqualificazione dell’offerta, con risorse congrue. E chiediamo le categorie vengano interpellate per stilarlo”.