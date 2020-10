Accor: attività operativa in ripresa nel terzo trimestre 2020

12:04

Nel terzo trimestre del 2020 Accor ha migliorato l’attività operativa. Sébastien Bazin (nella foto), presidente e ceo del gruppo, ha spiegato che "le nostre performance nel terzo trimestre indicano una netta ripresa delle attività durante la stagione estiva. Il peggio della crisi è ormai alle nostre spalle, ma i nostri principali mercati sono ancora sostanzialmente influenzati dalle misure messe in atto per combattere la crisi sanitaria. Solo la Cina registra performance solide e dovrebbe recuperare rapidamente il livello di attività pre-crisi. In questo contesto ancora incerto, la disciplina, la resilienza e il controllo dei costi sono fondamentali. Continuiamo ad adattare la nostra organizzazione per rendere il Gruppo ancora più efficiente, più agile e concentrato sui mercati e sui segmenti più redditizi e promettenti. Stiamo inoltre sviluppando ulteriori fonti di reddito a favore nei nostri hotel e del nostro programma fedeltà. Questi sforzi ci aiuteranno a beneficiare più rapidamente della ripresa e a perseguire le ambizioni di sviluppo del Gruppo".



I ricavi nel terzo trimestre 2020 sono stati pari a 329 milioni di euro, in calo del 68,7% e del 63,7% su base omogenea. Il Revpar è diminuito del 62,8% nel terzo trimestre 2020, con un miglioramento sulla scia di un secondo trimestre difficile. Tale miglioramento riflette la ripresa dell'attività in tutte le regioni e soprattutto in Europa durante la stagione estiva. Tuttavia, il calo della clientela leisure, oltre all'introduzione di nuove restrizioni dopo la fine di agosto, ha spinto al ribasso la ripresa nel mese di settembre.