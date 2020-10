Il Gruppo Hilton apre una struttura alle isole Faroe

10:17

Battesimo ufficiale dell’Hilton Garden Inn Faroe Islands, il primo hotel di un Gruppo internazionale ad aprire nelle isole Faroe. A metà strada tra l'Islanda e la Norvegia, nell'Oceano Atlantico settentrionale, L’Hilton Garden Inn Faroe Islands si trova nella capitale Torshavn, a soli cinque minuti dalla cascata Svartafoss, dalla Nordic House e dal museo nazionale.

La struttura dispone di 130 camere, molte delle quali con vista panoramica.

“L'Hilton Garden Inn Faroe Islands ha l’obiettivo di attrarre in questa destinazione i viaggiatori di tutto il mondo che sono alla ricerca di esperienze avventurose - ha affermato Simon Vincent, evp and president Emea di Hilton -. In qualità di pioniere del settore dell'ospitalità, Hilton ha una lunga tradizione nell'apertura di nuove destinazioni, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e questo hotel non farà eccezione”.



L’Hilton Garden Inn Faroe Islands è stato costruito ponendo al centro la sostenibilità e aiutando la destinazione a far crescere un'industria del turismo sostenibile e responsabile.

Gli ospiti hanno a disposizione diverse opzioni di ristorazione in loco, tra cui Hallartún, un ristorante francese in stile bistrot guidato dallo chef Jakup Sumberg, che ha arricchito la propria carriera nelle cucine di ristoranti in Danimarca e Svezia. Sumberg si è poi trasferito alle isole Faroe, dove ha maturato una vasta esperienza lavorando con i prodotti locali e stagionali che le isole possono offrire. I viaggiatori possono anche approfittare del centro benessere dell'hotel - uno dei primi dell'isola - con sauna, vasca idromassaggio all'aperto e un centro fitness aperto 24 ore su 24. L'hotel offre anche cinque sale riunioni flessibili con spazio sufficiente per ospitare fino a 250 partecipanti.