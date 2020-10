Tokyo, due new entry per l'ospitalità di lusso

17:24

Non rallenta la corsa di Tokyo allo sviluppo della ricettività alberghiera d'alta gamma. A incrementare l’offerta della città si sono aggiunte due nuove strutture, tanto diverse quanto uniche: l‘Asakusa Kokono Club e il Four Seasons Hotel Tokyo a Otemachi.

La particolarità del primo, che si trova a pochi minuti a piedi dal Sensoji Temple e non distante dalla famosa Tokyo Sky Tree, è che offre ai suoi ospiti anche gli spettacoli del teatro interno all’edificio. Il suo ristorante, poi 8che si chiama The Shokudo), è aperto agli ospiti ma anche ai locali.



Il Four Seasons Hotel Tokyo a Otemachi ha aperto le sue porte a settembre. Sorge proprio nel centro di Tokyo, con vista sul Palazzo Imperiale e i suoi giardini, e ai suoi ospiti propone un’offerta wellness di altissima qualità che va a combinarsi con una proposta gastronomica stellata.