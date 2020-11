di Oriana Davini

08:02

Quando si parla di hotel si parla anche di amenity, ovvero quei plus che rendono il soggiorno più piacevole. Ecco allora 20 servizi sui quali puntare nei prossimi mesi secondo Hotelmanagement.net.

Si va dal riscaldamento a infrarossi da esterno, per rendere fruibili anche gli spazi all'aria aperta insieme al noleggio bici, alle chiavi della camera direttamente sullo smartphone, fino all'attivazione vocale di vari dispositivi digitali nelle camere come Google e Amazon.



E ancora app su misura che regolano dall'intrattenimento al riscaldamento in camera, foyer in camera per la consegna senza contatto, cocktail istantanei da preparare in stanza, snack e bevande confezionate singolarmente, il menu dei prodotti da bagno da ordinare in fase di prenotazione, ovviamente taglia monodose.



Nelle lobby i negozi di articoli da regalo inizieranno a vendere anche cibo e bevande disponibili h 24, così come audiolibri e e-book da offrire agli ospiti. E poi borse che permettono di disinfettare chiavi e telefono dopo aver attraversato spazi comuni, spazi di lavoro più grandi, prodotti per il benessere in camera, stazioni per ricaricare la borraccia nella hall, letti e biancheria di lusso, aree dedicate alle famiglie e gel per le mani ad altezza bambino.