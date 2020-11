Louvre Hotels Group sceglie l'Italia, un nuovo Campanile per Venezia

11:35

Louvre Hotels Group espande la propria presenza nel mercato delle strutture di fascia media e sceglie anche l’Italia. Il gruppo, il secondo più grande d’Europa, ha infatti acquisito dieci 7 Days Premium - strutture a due e tre stelle precedentemente di proprietà del gruppo cinese Plateno -, uno dei quali è a Venezia. Gli altri alberghi sono in Austria e Germania e tutti saranno ristrutturati e riaperti con i marchi Campanile e Kyriad.

Tra i nuovi hotel Campanile anche quello di Venezia. “Una grande opportunità per i nostri brand strategici, come appunto Campanile – spiega a traveldailyews.com il ceo di Louvre Hotels Group, Pierre Frédéric Roulot – con strutture che stiamo posizionando nelle principali città del continente e negli hub dei trasporti europei”.



Uno dei primi player europei

Con 180 hotel in Francia e in Europa, Louvre Hotels Group è uno dei principali attori europei in segmenti che vanno da una a cinque stelle, con brand tra cui Hôtels & Préférence, Royal Tulip, Golden Tulip, Campanile, Kyriad Tulip Inn e Première Classe. Nel 2009 il gruppo ha rilevato la catena alberghiera olandese Golden Tulip e i suoi circa 230 hotel in 40 Paesi e nel 2017 ha acquisito gli Hôtels Préférence. Il brand Campanile include ora più di 400 strutture in 15 Paesi.