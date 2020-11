The Originals, Human Hotels & Resorts: due nuovi ingressi in Italia

19:28

Doppia new entry italiana per il circuito di The Originals, Human Hotels & Resorts, quarto gruppo alberghiero francese: si tratta di una cooperativa di oltre 500 albergatori indipendenti con 6 categorie, dagli hotel di lusso a quelli economici.

La prima novità è l’Arca Street Art Hotel, 3 stelle, a Spoleto, un ex Motel Agip, ispirato al tipico concetto americano dei motel. La struttura dispone di 57 camere e di un ristorante di cucina regionale umbra, La Mela Stregata ed entrerà a far parte della gamma The Originals City.





L’altro ingresso riguarda la Masseria Stali, agriturismo salentino a Caprarica di Lecce, in Puglia, inserito nella gamma The Originals Relais. Il complesso parte nel 2010 con il ristorante e poi nel 2016 vengono inaugurate 20 camere per complessivi 40 posti letto e l’anno successivo la piscina con solarium.



“Il nostro gruppo cooperativo che conta oltre 500 hotel soprattutto in Europa – commenta il country manager Alessandro Fenzi - ha quest’anno più che mai affermato il proprio posizionamento regionale e di identità territoriale, apprezzato dai viaggiatori in questo anno particolare. Nonostante il periodo difficile, l’estate è andata meglio del previsto, soprattutto nei mesi principali di vacanza, vale a dire luglio e agosto”.