Nh Hotel Group, arriva Mobile Guest Service per gestire la vacanza da smartphone

13:00

Si chiama Mobile Guest Service la nuova piattaforma mobile lanciata da Nh Hotel Group. Attraverso il portale, utilizzando qualsiasi dispositivo mobile, gli ospiti delle strutture Nh possono controllare ogni aspetto del soggiorno, accedere a informazioni pratiche sull’hotel in cui alloggiano e ai suoi principali servizi, quali il room service, la prenotazione della spa, della palestra o di un tavolo al ristorante, l’ordinazione di prodotti dal minibar o la richiesta di amenities extra.

È possibile, inoltre, trovare informazioni utili e curiosità sulla destinazione, consigli per visitare i luoghi turistici o avere accesso ai principali quotidiani internazionali.



“Il Mobile Guest Service rappresenta un ulteriore step del nostro costante impegno verso la digitalizzazione per rendere l’esperienza finale dell’ospite ancora più soddisfacente – spiega in una nota Isidoro Martínez de la Escalera, chief marketing officer di NH Hotel Group -. Inoltre, questa piattaforma rafforza la percezione di sicurezza del cliente, in quanto è in grado di interagire con tutti i servizi dell’hotel utilizzando solo il proprio dispositivo”.



In Italia Mobile Guest Service è disponibile in quasi tutte le strutture di NH Hotel Group. Tra gli hotel che hanno già implementato il servizio ci sono l’NH Napoli Panorama e l’NH Collection Milano President.



Attraverso Mobile Guest Service, gli ospiti possono accedere ai contenuti attraverso un codice QR disponibile sui materiali informatici disponibili presso la reception, la lobby e le camere degli hotel in cui il servizio è disponibile.