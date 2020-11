Il Messico traina la ripresa dell’hotellerie latinoamericana

15:53

In base al rapporto pubblicato da eRevMax, il Messico starebbe guidando la ripresa del settore dell'ospitalità nel mercato latinoamericano.

Come riportato da TravelDailyNews, i dati si basano sulla quota di prenotazioni alberghiere anticipate, in costante aumento.



eRevMax ha monitorato il trend delle prenotazioni negli ultimi mesi e mentre il Messico aveva registrato un forte calo in marzo-aprile all'inizio della pandemia, da allora si è assistito a una ripresa a forma di V a partire da giugno-luglio.



Il Messico è stato tra i primi paesi dell’area latinoamericana a riaprire i viaggi in giugno e da allora ha guidato la ripresa grazie a un protocollo ben strutturato.



Cancun destinazione sicura

Cancun ha ricevuto il marchio di destinazione sicura da parte del Wttc in tempi rapidissimi. E altre località stanno ora seguendone l'esempio per promuovere la serietà dei protocolli adottati.



Le prenotazioni anticipate ora raggiungono il 76% del livello pre-Covid per gli hotel messicani partner di eRevMAx.



"Dall'inizio della pandemia, il governo messicano ha lavorato a stretto contatto con il settore dei viaggi per promuovere un turismo sicuro. La campagna ‘Vieni a Cancun 2x1’, ad esempio, è stata un successo tra i turisti. È confortante assistere al ritorno della voglia di viaggiare e all’aumento della fiducia degli ospiti", ha commentato Udai Singh Solanki, co-ceo e cto di eRevMax.