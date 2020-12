Palma Mysuite: Condo Hotel apre a Milano nella primavera 2021

14:43

Fiducia nel futuro e voglia di ripartire: nel grattacielo WJC di Milano nasce il primo Condo Hotel tutto italiano firmato Palma Mysuite. In un anno difficile, c'è chi volge lo sguardo al futuro ed è così che Palma Mysuite debutta sulla scena alberghiera italiana, forte della specializzazione nella gestione di Condo Hotel.

A rendere unica l'esperienza Condo Hotel è la possibilità per gli ospiti di soggiornare in una residenza contemporanea e dotata di ogni comfort, beneficiando del servizio premium di un hotel di lusso. Per chi decide di investire in una suite, acquisendone la piena proprietà immobiliare, i vantaggi sono molteplici: gode di una seconda casa in un contesto di pregio, pur essendo sollevato dai costi condominiali e di manutenzione e allo stesso tempo ottiene un rendimento costante perché Palma Mysuite utilizza e commercializza la suite quando non è utilizzata dal proprietario, garantendogli così una rendita annua fissa.



Palma Mysuite Milano WJC, ospitato in quattro piani del grattacielo omonimo, è inserito in un contesto architettonico esclusivo, con logistica e tecnologia all'avanguardia ed è pensato per una clientela luxury che frequenta abitualmente la città per business, ma è alla ricerca di soluzioni innovative, con servizi alberghieri top di gamma, anche quando viaggia in coppia o con la famiglia.



La struttura si trova al Portello, nei pressi del quartiere storico della Fiera Campionaria. Il Condo Hotel di Milano, che sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2021, è il secondo progetto di Palma Mysuite: il primo Condo Hotel è un castello del XIV secolo, situato a Castellero, nella zona delle Langhe, Monferrato e Roero. E' attualmente in fase di trasformazione e sarà completato e gestito a partire dal 2022. Il terzo progetto Condo Hotel ha visto la luce proprio negli ultimi giorni e riguarderà una struttura sul lago di Garda.



“Palma si vuole proporre al mercato con innovazione, qualità e attenzione ai propri clienti, con prodotti e servizi che sono nuovi per il mercato italiano e che sapranno intercettare bisogni sempre crescenti nelle esperienze di viaggio delle persone. Riuscire a farlo in un contesto così complesso come quello attuale significa ancora di più avere la capacità di pensare e progettare nel lungo termine’, dichiara Marco Pennisi, presidente di Palma Mysuite.