Emerald Maldives Resort & Spa: “Aspettiamo gli italiani”

"Emerald Collection è una proprietà italiana e siamo fiduciosi di veder tornare gli italiani": Simone Scarapicchia, chief commercial officer di Emerald Maldives Resort & Spa, struttura di lusso inaugurata lo scorso agosto, non ha dubbi che sul fatto che appena si potrà, il suo resort sarà tra i protagonisti in adv. "La domanda c'è, specialmente nel target cinque stelle e cinque stelle lusso dove ci collochiamo".

Per questo motivo la proprietà ha implementato una serie di misure extra per avere la garanzia di essere Covid-free, offrendo anche la possibilità di fare il test on site. "Siamo stati il primo resort della destinazione a ricevere la certificazione GBAC Star per gli standard di pulizia: la clientela può essere certa di trascorrere le proprie vacanze in un paradiso sicuro". Un lavoro che è valso al resort una collezione di riconoscimenti internazionali.



Oriana Davini