I migliori standard per gli hotel, webinar GpStudios

13:18

Il valore della standardizzazione e come applicarla in hotel. È il titolo del nuovo webinar lanciato da Gpstudios, in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 15.

In questo nuovo corso formativo online, gratuito, viene affrontato il tema di come organizzare al meglio i processi in una struttura ricettiva, dall’accoglienza all’ufficio booking, si legge su Hotelmag. “Standard e procedure sono sempre più sinonimo di accuratezza e ottima gestione – sottolinea Gpstudios -, sia per le catene che per le piccole strutture a gestione familiare”.



Ecco alcuni dei temi principali trattati nel webinar: che cosa significa standardizzare i processi in un hotel; su quali aree operative c’è necessità di maggiore concentrazione e organizzazione; se si tratta di una pratica per tutti gli albergatori; le procedure per un servizio curato e orientato al cliente.



Intervengono al webinar, condotto dal ceo di Gpstudios, Giacomo Pini, Barbara Bellettini, albergatrice di terza generazione, e Francesca Cognigni, operation manager e consulente Gpstudios.