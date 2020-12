The Faerie Forest, una vacanza magica nell'Upstate NY

13:56

Dormire in una foresta incantata, sfidare i draghi o magari essere una principessa. Per una totale immersione nel magico, basterà prenotare al Roxbury Motel a Stratton Falls, nello stato di New York e scegliere uno degli otto cottage-torri a tema.

La novità si chiama The Faerie Forest e aprirà nel 2021, un tuffo nelle fiabe che lascerà senza fiato.



Un'esperienza, insomma, circondati da alberi sul soffitto, rocce e atmosfere fatate. Ognuna delle 8 torri racconta una storia, dal futurismo astronomico di Galilei alla romantica Cenerentola, passando per il temibile Dracula o l'invincibile Wonder Woman.



Come riporta syracuse.com, il costo si aggira tra i 500 e i 650 dollari a notte e per chi volesse di più, oltre ai cottage è disponibile anche una villa con altre sette camere scenografiche tutte diverse tra loro. G. G.