Il brand Edition sbarca in Italia: il primo hotel in autunno a Roma

08:00

Arriva anche nella Penisola il brand di hotel Edition, concepito da Ian Schrager e entrato da qualche tempo nel pacchetto alberghiero di Marriott International. È prevista infatti per l’autunno 2021 l’apertura di Edition Rome, una delle 7 nuove proprietà che il brand aprirà il prossimo anno nel mondo.

La struttura romana presenterà 95 camere e suite, tra cui una suite penthouse con terrazza privata di 1.300 metri quadrati, una serie di soluzioni food & beverage fra le quali un ristorante esclusivo con sala da pranzo all'aperto, un Punch Room Bar e una terrazza sul tetto. La struttura avrà anche spazi per eventi interni ed esterni, una piscina panoramica, una palestra hi-tech e due sale per trattamenti spa che includono un'esperienza di massaggio di coppia.



L’hotel, in posizione centrale a pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana del Tritone del Bernini in Piazza Barberini, è ospitato in un edificio storico progettato da Cesare Pascoletti in collaborazione con Marcello Piacentini, uno dei più famosi architetti del razionalismo italiano all'inizio del XX secolo.



Oltre a Roma, Edition aprirà a Madrid, Dubai, Reykjavik e Tampa, sulla Riviera Maya del Messico a Kanai e la sua seconda proprietà a Tokyo. Con 11 hotel in tutto il mondo attualmente, il 2021 sottolineerà la crescita esponenziale del marchio con un totale di 18 proprietà a livello globale.