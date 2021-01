Federalberghi sul Recovery plan: “Non ci siamo. Bisogna coinvolgere le imprese”

14:15

È duro il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sull’aggiornamento del Recovery plan presentato negli ultimi giorni dell’anno.

“Nei salotti e nei talk show si racconta la storiella del turismo settore strategico - ha detto Bocca - ma quando è il momento di passare ai fatti, la storiella diventa barzelletta. Se, come afferma il piano, si intende realmente incrementare il livello di attrattività del sistema turistico, non si può pensare di farlo senza coinvolgere le imprese.”



Il coinvolgimento delle imprese è il tema fondamentale per Federalberghi.



“La strada maestra da seguire è chiara – conclude Bocca -: sostenere la riqualificazione delle strutture turistico ricettive, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità su cui si fonda il piano.”