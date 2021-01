The Harmon Room, la suite dedicata alla Regina degli scacchi

13:58

Dopo il successo su Netflix, la Regina degli Scacchi conquista anche l’hotellerie. Si chiama The Harmon Room la camera che un albergo di Lexington (località statunitense in cui è ambientata la storia) ha dedicato alla serie cult.

La stanza, i cui interni sono stati curati dalla designer Isabel Ladd, si trova al 21c Museum Hotel. Al suo interno, cavalli, regine e re, una scacchiera capovolta sul soffitto, toni vintage e pareti color pistacchio riportano subito gli appassionati della serie nel mondo della protagonista Elizabeth Harmon.



“The Queen’s Gambit ha puntato i riflettori su Lexington e ha suscitato l’interesse della gente per la nostra comunità. È un momento in cui abbiamo davvero bisogno di una spinta in più - ha spiegato Gathan Borden, VisitLEX vp of marketing a elledecor.com - La stanza e tutte le attività che abbiamo pianificato intorno ad essa sono sia un’idea per accogliere al meglio i visitatori, sia un altro divertente esempio del modo in cui usiamo la creatività per promuove la nostra incredibile terra”.



(ph. credit: visitlex.com)