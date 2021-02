Cortina: 120 anni candeline per l’hotel Cristallo all’apertura dei Mondiali di sci

11:16

Il Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, di Cortina festeggia quest’anno i suoi 120 anni e sceglie di iniziare i festeggiamenti per l’anniversario proprio nel giorno della Cerimonia inaugurale dei Mondiali di sci, domenica 7 febbraio.

Per festeggiare la ricorrenza il Cristallo ospiterà un’opera di videomapping firmata dal maestro Mario Arlati, che trasformerà la facciata dell’hotel in una sfilata di bandiere, simbolo dell’unità dei popoli e dei valori dello sport.



L’installazione è parte del ricco programma con cui il Cristallo celebra i suoi “primi” 120 anni, memore delle feste organizzate in occasione del centenario e dei 110 anni di attività, che hanno riunito la comunità intorno a questo simbolo dell’accoglienza e del Made in Italy.



Il videomapping sulla facciata dell’hotel sarà realizzato grazie alla collaborazione con Contini Art Gallery, galleria con sedi a Venezia e a Cortina, appunto.



Il progetto di Mario Arlati è la prima tappa di una grande opera site specific che accompagnerà il Cristallo nel 2021. Vari artisti si alterneranno nel realizzare installazioni luminose.