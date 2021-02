Quando la montagna è dentro l'hotel: Le Massif a Courmayeur

08:00

Un nuovo concetto di ospitalità di lusso in montagna, a due passi dagli impianti di risalita di Courmayeur: si chiama Le Massif l'hotel cinque stelle di Italian Hospitality Collection inserito nel network Leading Hotels of the World.

Firmato dall'architetto Andrea Auletta, Le Massif esprime l'orgoglio del territorio ai piedi del Monte Bianco fondendo la tradizione della cultura alpina e l'accoglienza italiana: 80 camere e suite distribuite su otto piani, una Spa di 800 metri con piscina riscaldata che prosegue anche all'esterno, tre ristoranti che propongono la gastronomia valdostana, uno dei quali sulle piste da sci, percorso golf e kids club.



Il tutto con un design che richiama le Alpi grazie all'uso di materiali naturali: tappeti e tessuti con disegni tartan, le facciate esterne dove l'effetto del legno è ricreato con lamiere speciali in zinco titanio, pavimenti in lastroni di legno non trattato, legno antico per le boiserie delle camere e un impianto di riscaldamento green integrato dalla produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico. O. D.