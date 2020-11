World Travel Awards, premiate tre strutture Italian Hospitality Collection

13:05

“Sono il risultato del lavoro costante di tutto il team e ci incoraggiano a continuare a garantire livelli sempre più alti di qualità, con forte impegno e grande passione”. Queste la parole con cui Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection (nella foto), commenta i riconoscimenti ottenuti da tre dei resort del gruppo alla 27esima edizione dei World Travel Awards e all’evento gemello dei World Spa Awards.

Chia Laguna nel Sud-Ovest della Sardegna, si conferma Mediterranean's Leading Family Resort 2020, mentre lo spa resort Grotta Giusti ospita al suo interno una grotta con fonte termale, lago sotterraneo e sale spettacolari che gli è valso il titolo di World’s Best Thermal Grotto 2020. Il Fonteverde, invece, che sorge su una fonte termale della Val d’Orcia, si è meritato il titolo di World’s Best Country House Hotel Spa 2020.



Una storia di riconoscimenti

Non è la prima volta che le strutture del gruppo si distinguono agli Oscar internazionali del Turismo e della Spa Industry. Fonteverde è già stato premiato come World’s Best Countryside Hotel Spa, Grotta Giusti è il terzo anno consecutivo che viene riconosciuto quale World's Best Thermal Grotto Spa, e Chia Laguna ha già vinto nelle passate edizioni come World's Leading Beach Family Resort e Italy’s Leading Beach Family Resort.