Forte Village: assicurazione gratuita per prenotazioni entro il 15 aprile

14:21

Forte Village lancia la campagna di incentivazione per la prossima estate. Su tutte le prenotazioni che verranno confermate entro il 15 aprile, per soggiorni di minimo 7 notti dal 27 maggio in poi, l'assicurazione viaggi sarà inclusa.

Il pacchetto assicurativo prevede la copertura per il pagamento di penali in caso di cancellazione, il furto del bagaglio, l’assistenza domiciliare per i famigliari che restano a casa, l’assistenza al veicolo, la ripetizione del soggiorno - per la quale viene rilasciato un voucher -, le spese per cure mediche, le spese in caso di rientro/trasporto sanitario e la diaria da ricovero e indennità da convalescenza.



Il protocollo che verrà applicato nel resort, inoltre, prevede al momento del check-in il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus e, nel caso di esito positivo, il test molecolare.