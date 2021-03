Sandals Royal Barbados: arriva il South Seas Village

12:24

Verrà inaugurato il prossimo primo luglio il South Seas Village di Sandals Royal Barbados, che segna un importante ampliamento per uno dei complessi di punta di Sandals Resorts International ai Caraibi.

La new entry ospiterà 66 nuove suite, portando il numero totale di camere a disposizione a 338, tra cui le suite Rondoval del brand, le suite Skypool e Crystal Lagoon Swim-Up e le Millionaire Butler suite. Inoltre arriveranno 2 nuovi ristoranti ispirati al benessere (The Greenhouse Restaurant e Heart and Sol Café), che fanno salire a 9 il numero di ristoranti del resort e 2 nuove piscine.



“Sandals Royal Barbados è, per eccellenza, il resort delle coppie che cercano il massimo del lusso – dice Adam Stewart, Executive Chairman di Sandals Resorts International -. Abbiamo aggiunto più suite, ristoranti e piscine per aumentare le nostre proposte e migliorare ulteriormente la già incredibile esperienza dei nostri ospiti”.