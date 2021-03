Uvet Hotel Company apre le vendite della new entry a Zanzibar

11:38

Verrà inaugurata il prossimo 30 giugno, ma le vendite sono partite già oggi. Stiamo parlando della novità di Uvet Hotel Company a Zanzibar: il Kilindini Resort & Spa. Situato a Pwani Mchangani, sulla costa nordoccidentale dell’isola, il resort dispone di 80 camere e si affaccia su una spiaggia di sabbia bianca.

Le camere si sviluppano su due piani specchiandosi e facendo da cornice alla piscina centrale e sono suddivise in deluxe, con possibilità di vista mare e vista giardino, e in suite lussuose con esclusiva vista fronte mare. Lo stile delle camere è african chic e sono dotate di tutti i comfort: balcone, aria condizionata, letto a baldacchino con zanzariera, tv, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono e minibar.



I servizi e le escursioni

A disposizione degli ospiti una spa, un ristorante a buffet con specialità della cucina italiana, locale e internazionale, due bar, attività sportive e intrattenimento diurno e serale, oltre a un centro diving a pagamento.

Ricco il programma di escursioni alla scoperta dell’isola di Zanzibar, ma il Kilindini Resort & Spa offre anche la possibilità di estensioni in Tanzania per un safari. Nelle vicinanze del resort è inoltre possibile praticare kite surf.



“Stiamo valutando anche altre strutture sia in Italia che all’estero in particolare in Grecia, in Africa e nei Caraibi - anticipa Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company -. Puntiamo a un’estate 2021 all’insegna della sicurezza e del relax per tutti i nostri clienti”.