Sandals verso quota venti: in arrivo i resort a Curaçao e St. Vincent

di Gaia Guarino

14:21

A 40 anni dall'inaugurazione del primo resort in Giamaica, Sandals Resorts International amplia il proprio portfolio. A oggi le strutture sono 18 su 7 destinazioni, ma nel futuro si arriverà a 20 resort distribuiti in 9 località caraibiche.

Per fine 2021 è prevista l'apertura del Sandals Curaçao, seguirà il Beaches Family Resort a St. Vincent. "Il Sandals Curaçao è un investimento importante - sottolinea Christian Casagrande, sales manager Southern Europe -. Si tratta della prima meta dove la presenza di turisti europei è superiore a quella dei nordamericani".



Una grande opportunità, dunque, per i viaggiatori italiani, facilitati nei collegamenti grazie ai voli Klm operati via Amsterdam. "Questa strategia si può interpretare come un messaggio di ottimismo nei confronti del mercato nonostante la situazione di incertezza e stallo da un anno a questa parte", aggiunge. A oggi le strutture operative sono 14 ed entro maggio anche le altre 4 saranno pronte ad accogliere gli ospiti.