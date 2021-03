17:23

"Da questa crisi abbiamo imparato alcune lezioni, ma anche trovato cambiamenti positivi che porteremo nelle nostre strategie future". Lo ha detto Carmen Dücker, ceo di Best Western Hotel Group Central Europe, nel corso dell'ultima edizione di Itb in versione digital.

"Certamente la pandemia ha avuto e continua ad avere un enorme impatto su tutti i nostri hotel in tutto il mondo - afferma in un'intervista su ITB Daily -, e, come ci aspettavamo, il recupero è un processo lungo e difficile, e che progredisce più lentamente di quanto si vorrebbe. Ogni giorno, molti di noi hanno dovuto sviluppare strategie e attuare piani per garantire una sopravvivenza, ma senza potersi avvalere di progetti o esperienze precedenti che guidassero le decisioni".



L'occupazione, in molte strutture, è diminuita drasticamente, ma Bwh non si è fermata, e ha messo in atto diverse iniziative. "Come marchio globale non abbiamo mai perso la connessione con le regioni e le città in cui si trovano i nostri hotel - spiega Dücker -, e ora ci stiamo avvantaggiando delle opportunità del marketing locale". S. P.