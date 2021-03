Gruppo Accor, new entry nella Capitale: apre il Mercure Roma Centro Termini

09:19

“Un’apertura che rappresenta un segnale positivo per un settore che nell’ultimo anno è stato particolarmente colpito dalla situazione d’emergenza”. Luigi Lima, VP Operation franchising, commenta con queste parole l’inaugurazione della 32esima struttura di Mercure (Gruppo Accor) in Italia: il Mercure Roma Centro Termini, che accoglierà i suoi ospiti in un palazzo storico a un passo dal rione Monti.

Un totale di 39 camere caratterizzate da un design moderno dalle linee essenziali e suddivise in diverse tipologie: standard, superior, deluxe e junior suite. L’offerta food&beverage, poi, promette un’immersione nella tradizione capitolina, in perfetta armonia con la filosofia Discover Local che caratterizza le strutture del marchio del Gruppo Accor. ‘Piano Terra’ bar & restaurant offrirà dunque una carta arricchita da prodotti e vini locali.