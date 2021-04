08:04

Belmond punta ad ampliare il portafoglio delle strutture in Italia, con particolare attenzione alle isole. Il brand di lusso ha messo a segno un investimento importante con l’acquisto della masseria Taverna in Puglia, meta che mancava nella mappa del gruppo. Per accrescere un patrimonio italiano che, secondo voci di mercato risportate dal Sole 24Ore, varrebbe oltre la metà di quei 1,3 miliardi pagati da Bernard Arnault quando nel 2018 ha acquisito il gruppo.

Verso la Sardegna

Robert Koren, vice presidente del gruppo dal 2017, ha sottolineato che l’espansione dovrebbe toccare la Sardegna e le isole più piccole, anche perché in Sicilia Belmond è già presente. “In Italia guardiamo anche mete alpine, ma ci interessano location in Grecia, Spagna, Portogallo e nel sud della Francia”.



Voglia di viaggiare

L’estate si prospetta più vivace di quella del 2020. “C’è tanta voglia di viaggiare. Lo vediamo dalle richieste che arrivano anche dagli Usa, una vivacità innescata dai vaccini. Anche la clientela italiana è cresciuta e arriva oggi al 15 per cento. Il dopo-Covid registrerà una forte richiesta per scoprire destinazioni nella natura. Per il futuro più che strutture iconiche ci interessano quelle che hanno un potenziale per diventarlo con il nostro intervento”.



Verso nuove acquisizioni

“A noi - continua Koren - interessa l’acquisizione dove possibile perché siamo spesso proprietari e gestori. Ricevo tantissime richieste per investimenti e abbiamo diverse trattative aperte per alcune acquisizioni”. Che andrebbero a rafforzare il panel di strutture in portafoglio come l’hotel Splendido di Portofino (nella foto), in fase di apertura, ma anche le strutture in Toscana e al sud.



Espansione a Sud

“Nel 2018 abbiamo acquistato la seconda proprietà in Toscana, dopo Villa San Michele a Fiesole, il Castello di Casole, ma abbiamo puntato anche sull’espansione a Sud, iniziando dalla Sicilia. Negli ultimi anni abbiamo investito in nuove suite tanto allo Splendido, quanto a Villa Sant’Andrea con affaccio sulla Baia di Mazzarò”. Per arrivare alla Puglia.