Falkensteiner per l'up market: riapre l'Hotel & Spa Jesolo

15:53

Un concept nuovo e novità che riguardano i servizi offerti agli ospiti e l’ampliamento della struttura. Riapre il 20 maggio con queste caratteristiche il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, il 5 stelle che entra a far parte della Premium Collection del gruppo.

Le nuove suite

La prima novità riguarda la realizzazione della nuova ala dell’edificio, che completa il progetto originale dell’archistar Richard Meier, con 26 nuove suite e i nuovi Falkensteiner Premium Living Apartments. Con 51 suite in totale, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo diventa così l’hotel con più suite di tutta la riviera veneta.



La Premium Collection cresce

“Gli hotel della Premium Collection - spiega Otmar Michaeler, ceo del Gruppo Falkensteiner – diventano così 10 e si distinguono dagli altri per la grandezza sia delle strutture che degli spazi, il posizionamento chiaro e definito adatto a un mercato upscale e il servizio, attento e rigoroso, ma che comunque fa sentire i nostri ospiti a loro agio come se fossero casa, come recita il nostro claim ‘Welcome Home’”.



Nuovi ristoranti e centro benessere

Sul fronte della ristorazione punto di forza è il nuovo Hoku Restaurant & Lounge Bar, aperto anche agli ospiti esterni, mentre il nuovo Artigiani Restaurant & Market è aperto solo agli ospiti dell’hotel e serve la colazione e la cena inclusa nel trattamento di mezza pensione.



Altra novità il centro benessere, rinnovato e ampliato, che prende il nome di ‘Acquapura Blue Horizon SPA’ con una superficie totale di 2.000 m.q. "Vogliamo mostrare - conclude Michaeler - che Jesolo è una destinazione di tendenza per le vacanze durante tutto l'anno, e che non bisogna necessariamente andare lontano per soddisfare la voglia di luoghi lontani". S. G.