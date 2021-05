Blastness, sul portale per hotel gli aggiornamenti sul Covid Paese per Paese

08:00

Sul portale Blastness è ora disponibile la stima del Travel Trust Date Paese per Paese. Tutti gli utenti possono quindi monitorare, attraverso la sezione Covid-19&Travel, l’andamento dei contagi e del trend delle vaccinazioni nel mondo, ma anche conoscere quando si stima che i turisti potranno riprendere a viaggiare con fiducia.

Selezionando la nazione di proprio interesse, è possibile ottenere una panoramica della gestione dell’emergenza sanitaria: in particolare, è possibile consultare i dati (sia giornalieri che settimanali) relativi alla percentuale di popolazione vaccinata (sia con prima dose che con seconda dove se prevista) e all’andamento stesso delle vaccinazioni, che rappresentano gli indici maggiormente influenti sull’incremento dei viaggi domestici ed internazionali.



“Oggi più che mai le strategie di revenue management – dichiara in una nota Piergiorgio Schirru, a capo della divisione di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Blastness - si basano sulla capacità di elaborazione dei dati di fonti interne ed esterne all’hotel. Nel particolare periodo in cui stiamo vivendo, condizionato dalla

pandemia, anche dati non tipicamente di settore, come l’andamento delle vaccinazioni nei vari paesi, influiscono direttamente ed in modo significativo sull’andamento del pickup e, di conseguenza, sulle strategie”.



“La sezione Covid-19&Travel – commenta Giorgio Bianchi, managing director di PKF hotelexperts - risponde alle necessità di albergatori ed operatori del settore che si trovano, in questa fase, a dover modificare repentinamente le proprie strategie operative in base alla situazione sanitaria in atto”.