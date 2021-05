Blu Hotels, la voglia di ripartire in un nuovo logo

15:07

In vista della riapertura delle sue strutture entro la fine di giugno, Blu Hotels cambia immagine. Alle porte dell’estate, la catena alberghiera presenta un nuovo logo che, pur mantenendo alcuni dei suoi caratteri distintivi (colore, onde e payoff), riflette con una nuova grafica la voglia di rinnovamento.

“La riconoscibilità del marchio Blu Hotels ci ha permesso di investire ulteriormente sul nostro brand per adeguarlo al meglio al canale digitale, ormai di primaria importanza. Questa la motivazione principale che ci ha portati a rinnovare il nostro logo nel 2021, dopo ben 18 anni”, spiega in una nota Nicola Risatti, presidente del Gruppo.



Novità principale del nuovo logo la ‘B’, le cui forme presentano ora uno stile più innovativo e smart.



“Siamo sempre più un’azienda dinamica, in continua crescita e con uno sguardo attento al futuro - aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente del Gruppo -. Con la nuova grafica del brand intendiamo comunicare questa nostra energia, che ci ha permesso di continuare a investire, nonostante il pesante impatto che la pandemia ha avuto sul nostro settore”.