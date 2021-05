Accoglienza e F&B in epoca Covid: mercoledì 12 il webinar di Allegrini

10:25

Riapertura in sicurezza delle strutture ricettive e dei ristoranti. È questo il tema al centro del webinar organizzato da Allegrini per mercoledì 12 maggio.

L'evento, dal titolo "Welcome and Stay Safe. Accoglienza e F&B in epoca Covid: sanificazione, metodo e innovazione. Nuove frontiere per la riapertura in sicurezza", sarà moderato da Elena David, business executive advisor di Allegrini, che introdurrà e coordinerà gli interventi di importanti ospiti del mondo del business e di quello accademico scientifico.



Tra questi il professore Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all'università Vita-Salute San Raffaele e Gaetano Privitera, ordinario di Igiene all'università di Pisa. Portavoce delle tendenze del settore turistico sarà invece Marco Malacrida, direttore Italia di Str, mentre Vincenzo Magni, sales manager di Allegrini, chiuderà la rassegna di interventi.



Gli addetti ai lavori del mondo Ho.re.ca. potranno iscriversi gratuitamente a questo link.

Amina D'Addario