Hotel e trasformazione digitale: partnership tra Linkem e Aetherna

Linkem, operatore 5G del settore della banda ultralarga wireless, ha stretto una partnership strategica con Aetherna, società specializzata nella gestione di soluzioni Ict per gli alberghi, mirata a guidare la trasformazione digitale del comparto dell’hospitality. L’intesa nasce per rispondere al bisogno delle strutture ricettive di soddisfare le esigenze di ospiti business e leisure.

Le nuove soluzioni di Linkem e Aetherna per il mercato hospitality sono pronte per le riaperture previste per la stagione ormai alle porte. “La partnership con Aetherna si inserisce nel percorso di innovazione tecnologica che... (continua su HotelMag)