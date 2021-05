Borgo Egnazia riapre nel segno del benessere

14:45

Riapre oggi, nel giorno del suo 11esimo anniversario, Borgo Egnazia. La struttura pugliese riparte ponendo il benessere al centro di tutta l’esperienza di viaggio.

Il benessere, inteso come stile di vita, è ovunque e declinato in ogni momento della giornata, contaminando anche la nuova proposta gastronomica, basata sulle ‘Regole Auree’, ovvero i principi del viver sano, scientificamente riconosciuti e declinati considerando il patrimonio delle tradizioni e le conoscenze della cucina contemporanea.



Grande attenzione è data allo sport e a tutto quello che favorisce uno stile di vita sano e in movimento.



Per la stagione 2021, la struttura propone tre campi da padel e la nuova Technogym Outdoor, una innovativa palestra all’aperto disponibile da giugno, realizzata in collaborazione con Technogym.



A disposizione degli ospiti anche una flotta di auto storiche con motore elettrico: Fiat 850, 600 Jungla, Panda cabrio e Fiat 500 Spiaggina.