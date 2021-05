Il ‘mondo di acqua e fuoco’ di Lefay Resort & Spa Dolomiti: il resort riapre oggi

12:55

Riaprono oggi le porte del Lefay Resort & Spa Dolomiti. La struttura, con le sue 88 suite e 21 wellness residences, tornerà ad accogliere i suoi ospiti nell’incontaminato scenario delle montagne Patrimonio Unesco, riconfermando e arricchendo le misure di prevenzione ‘Lefay Care’, che nei mesi scorsi hanno garantito soggiorni in sicurezza.

Oltre all’ampia offerta benessere, Lefay Spa Dolomiti punta a offrire “un mondo di acqua e fuoco” di 5.000 mq, che include 3 piscine, 9 saune, un lago salino e una proposta di trattamenti con massaggi e rituali Lefay Spa Method e à la carte, nonché consulenze negli ambiti della fisioterapia e osteopatia.



Per la stagione 2021, sarà possibile scoprire il territorio grazie a una nuova selezione di escursioni. Di varia difficoltà, queste includono attività che vanno da percorsi a piedi, in e-bike o a cavallo, proposte folcloristiche volte a far conoscere i prodotti e la cultura del luogo.



L’offerta gastronomica estiva proporrà i sapori e gli aromi della natura alpestre, protagonisti dei menu dei ristoranti Dolomia e Grual.