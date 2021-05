Belmond riapre il Grand Hotel Timeo e Villa Sant'Andrea  a Taormina

13:59

Taormina si prepara alla stagione estiva con la riapertura di due hotel di prestigio, il Grand Hotel Timeo e Villa Sant'Andrea del gruppo Belmond.

Il Grand Hotel Timeo punta sulla cucina dello chef stellato Roberto Toro con tre diversi menù degustazione, mentre - con vista sulla Baia di Mazzarò - il beach club di Villa Sant'Andrea, giocherà la sua carta vincente con il ristorante Oliviero curato dallo chef Agostino D'Angelo. Come riporta ansa.it, è previsto un intrattenimento con dj set all'ora dell'aperitivo e, per chi è in astinenza di film sul grande schermo, una verà novità. La spiaggia privata di Villa Sant'Andrea diventerà un cinema en plein air con delle serate Cinema & Champagne da assaporare sdraiati sotto le stelle. G. G.