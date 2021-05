Gruppo UNA: si riparte dalle strutture in Sicilia

08:46

Il Gruppo UNA ha annunciato la riapertura dei suoi hotel e resort nelle principali destinazioni balneari italiane, con un occhio di riguardo alla Sicilia.

Denominatore comune si conferma l’offerta di standard di sicurezza ancora più elevati, per vivere una vacanza italiana sotto il segno della scoperta del territorio.

Dal 21 maggio riapre l’Unahotels Capotaormina (nella foto) e dal 3 giugno l’Unahotels Naxos Beach Sicilia.

L’Unahotels Capotaormina, posizionato a picco sulla scogliera di Taormina, offre piscine a sfioro, terrazze, la spiaggia privata, il centro benessere e le camere affacciate sul mare. All’insegna della natura, del relax e dello sport è invece la proposta del vicino Unahotels Naxos Beach Sicilia, ai piedi dell’Etna. Oltre alla terrazza affacciata sul litorale e la spiaggia privata, il resort è immerso in un parco di agrumi. In vista del reopening, Gruppo Una ha lanciato una speciale promozione per soggiornare nelle due strutture sul mare durante la stagione estiva, con la possibilità di prenotare tariffe scontate del 40% entro la fine di maggio.

Guardando alle strutture siciliane in affiliazione, l’Unahotels One Siracusa è pronto ad accogliere gli ospiti nella sua location di benessere a pochi passi dal mare.

Il 20 maggio riapre poi l’Ariana Isole Eolie - Una Esperienze, una villa storica del ‘900 adagiata su una scogliera a picco sul mare del borgo di Rinella dell’isola di Salina. Le sue 15 camere ristrutturate promettono agli ospiti un soggiorno rilassante, in cui godersi la terrazza e la vista panoramica sulle isole Eolie.