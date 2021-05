Misure di sostegno per le imprese, la nuova guida di Federalberghi

13:33

È disponibile la terza edizione del manuale Federalberghi che illustra le misure di sostegno per le strutture turistico ricettive e per gli stabilimenti termali, aggiornata con i contenuti del decreto “sostegni bis”.

I provvedimenti volti a fronteggiare l’epidemia di coronavirus, si legge su Hotelmag, hanno definito alcune misure che rivestono rilevante interesse per le strutture turistico ricettive e per gli stabilimenti termali, e il nuovo manuale contiene una sintesi delle principali misure di sostegno, che sono state adottate anche grazie alle istanze formulate dal sistema Federalberghi.



“Misure di sostegno per le imprese – Guida rapida per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali edizione 3.0 – maggio 2021” è redatta a cura di Alessandro Massimo Nucara, Federica Bonafaccia, Angelo Giuseppe Candido, Antonio Griesi e Andrea Giovanni Serra. Illustra i principali regimi di aiuto, consentendo di individuare le soluzioni che meglio si adattano alle caratteristiche di ciascuna impresa, orientandosi tra i molti provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi. Tra le misure più importanti: esonero Imu; credito d‘imposta per gli affitti; esonero Irap; contributi a fondo perduto; finanziamenti; sostegno agli investimenti; sgravi contributivi; ammortizzatori sociali.