Muntoni, Delphina: “C’è voglia di Sardegna a 5 stelle”

"C’è grande voglia di Italia e di una Sardegna a 5 stelle. Sembra ci sia un buon flusso di prenotazioni, con riscontri importanti da parte del segmento lusso che cerca privacy e servizi più esclusivi”.

C’è aria di ottimismo in casa di Delphina hotels & resorts come emerge dalle parole di Francesco Muntoni, fondatore e presidente della società. Gli indicatori sembrano essere positivi alla vigilia dell’alta stagione e le ultime settimane hanno visto anche la ripartenza del mondo delle agenzie e dei tour operator: “Un riscontro importante per noi, ma soprattutto per l'indotto diretto e indiretto che ruota attorno al mercato di fascia alta come dimostra lo studio presentato a fine maggio da Altagamma, secondo cui il viaggiatore che alloggia in strutture di eccellenza spende nove volte più della media”.



Proprio in quest’ottica Delphina ha deciso di potenziare l’offerta di alta gamma per la quale nel 2021 c’è stato un investimento di oltre 15 milioni con nuove soluzioni raccolte nel nuovo catalogo ‘Our best Suites & Villas’, scaricabile e sfogliabile sul sito delphina.it. Tra le nuove tipologie luxury, l’Arcipelago Penthouse suite nel Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura: una delle proposte più esclusive della Sardegna con oltre 300 metri quadri di superficie con salotti esterni e solarium a cui si aggiunge un ampio giardino ad uso esclusivo degli ospiti.