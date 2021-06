Confindustria Alberghi: accordo con Roche Diagnostics e Lifebrain per favorire gli arrivi in hotel

14:52

Confindustria Alberghi ha siglato un accordo con Roche Diagnostics e Lifebrain per essere al fianco degli alberghi italiani nel supportare al meglio la ripresa.

L’accordo prevede l’attivazione di un pacchetto di soluzioni diagnostiche per semplificare l’iter previsto dalla normativa di sicurezza anti-Covid che il turista straniero dovrebbe gestire in autonomia, ma anche per aiutare a rispondere a eventuali esigenze dei viaggiatori italiani.



Gli alberghi potranno mettere a disposizione dei propri ospiti sia tamponi rapidi antigenici, refertabili in 15 minuti da un operatore sanitario direttamente in albergo o eseguiti in un centro Lifebrain, sia test molecolari, con prelievo in hotel o in centro Lifebrain e refertabili in 24/48 ore.

I referti rilasciati da Lifebrain saranno sia in lingua italiana che inglese. Al pacchetto di soluzioni diagnostiche si aggiungono inoltre i test fai da te rapidi antigenici eseguibili in autonomia, senza la presenza di un operatore sanitario. La partnership prevede inoltre la campagna di comunicazione ‘Alberghi sicuri’ volta a fornire agli ospiti delle strutture un kit contenente una confezione di test fai da te rapidi antigenici e un video tutorial animato multilingua che spiega in maniera semplice come effettuarlo.



“Questi mesi di pandemia ci hanno insegnato quanto sia fondamentale fare network con i vari interlocutori del sistema Paese per gestire l’emergenza e ora anche per favorire il ritorno alla normalità dell’intera popolazione: la partnership con Confindustria Alberghi e Lifebrain nasce proprio da questa consapevolezza – commenta Guido Bartalena, healthcare and market development director Roche Diagnostics SpA -. Con questo accordo, Roche Diagnostics riconferma il proprio impegno nel fornire soluzioni diagnostiche volte alla mitigazione del rischio di diffusione e di contenimento dell’epidemia, supportando settori significativamente penalizzati come quello alberghiero”.



“Semplificare l’attività degli alberghi con un servizio di qualità per rendere più facile, serena e sicura la vacanza dei clienti, questo l’obiettivo dell’accordo siglato con Roche Diagnostics e Lifebrain – aggiunge Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi -. La partnership consente di potenziare l’operatività degli hotel che possono mettere a disposizione dei propri ospiti tutte le risposte alle esigenze che la situazione attuale comporta”.