08:02

Superbonus anche per il turismo. L’agevolazione introdotta dal Governo Conte Bis per l’efficientamento energetico e la rigenerazione del patrimonio immobiliare sarà estesa anche alle strutture ricettive, ma con uno sconto dell’80 per cento (non del 110) e procedure di accesso ad hoc per il comparto e semplificate.

La notizia tanto attesa dal comparto è stata confermata nei giorni scorsi dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione di ‘Estate 2021’, evento organizzato a Tremezzo dalla Regione Lombardia. “Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80 per cento - ha annunciato Garavaglia -, ma con regole semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo”.



La misura

Stando a quanto anticipato dal titolare del dicastero del Turismo, il decreto dovrebbe riprendere il concetto del 110 per cento, ammettendo anche interventi che non riguardino esclusivamente l’efficientamento energetico… (continua su TTG Magazine, disponibile online nella digital edition)