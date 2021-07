Roma, l’hotel Raffaello diventa parte di Sure Hotel Collection by Best Western

14:01

New entry a Roma per Best Western, che aggiunge l’hotel Raffaello alla Sure Hotel Collection. La struttura, 41 camere, fa parte del gruppo Roscioli Hotels ed è situata nel cuore del Rione Monti. Grazie alla prossimità alla Metro B - Fermata Cavour si raggiungono velocemente Piazza di Spagna e i Musei Vaticani.

“Raffaello è la quarta struttura Roscioli Hotels a far parte del gruppo BWH – afferma Giuseppe Roscioli, head of sales and institutional relationship – Una conferma che significa per noi affidarci alla forza del Gruppo e disporre di vantaggi in termini di supporto alle vendite, attività di pricing, distribuzione e visibilità dell’hotel”.



Agli ospiti hotel Raffaello offre anche le soluzioni e i pacchetti Bwh “Hotel Dedicati” per i target Business, Kids, Woman.



Per questo albergo la proprietà ha optato per il brand Sure Hotel Collection by Best Western una soluzione ideale per imprenditori alberghieri che puntano a ottimizzare gli investimenti, dedicati a viaggiatori che cercano garanzia di qualità e servizi di valore.