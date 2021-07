JO&JOE raddoppia la presenza a Parigi con un nuovo hotel nel XX Arrondissement

08:47

JO&JOE fa il bis a Parigi e dopo la prima apertura a Paris-Gentilly nel 2019, sbarca al 61 Rue de Buzenval, nel XX arrondissement, con JO&JOE Paris Nation, uno spazio ibrido che combina la comodità di un hotel e la convivialità di un ostello.

L'Open House dispone in totale di 162 posti letto tra dormitori condivisi e camere di design realizzate in collaborazione con lo studio D + B Interior Design. Dalla Happy House al ristorante passando per il bar e il rooftop, tante le aree comuni che offrono l'opportunità tanto ai residenti quanto ai viaggiatori di socializzare con gli altri ospiti. Ci sono inoltre spazi Wojo coworking, una sala riunioni e il mini-store dove ospita il collettivo Paris Skate Culture. L. F.