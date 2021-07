Hilton, tris di new entry all inclusive in Messico

12:11

Sono tre i nuovi resort all inclusive che verranno gestiti da Hilton in Messico. Un altro passo verso lo sviluppo nel Paese dove il gruppo conta già 70 strutture oltre ad altre 30 in pipeline.

Le new entry sono L'Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort, l'Hilton Tulum All-Inclusive Resort e il lussuoso Conrad Tulum. L'Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort è un complesso con 444 camere, che vanta una spiaggia privata, due piscine, spa con servizi completi, centro fitness, sei cocktail bar artigianali e sette ristoranti di specialità.



Sulla costa opposta del Messico, si prevede che Hilton Tulum All-Inclusive Resort e Conrad Tulum, entrambi di proprietà e sviluppati da Parks Hospitality, entreranno a far parte del portfolio Hilton rispettivamente nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Il primo avrà 735 camere e il secondo 359.