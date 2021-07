Airbnb, una Linea di Supporto al Vicinato per segnalare gli ospiti troppo rumorosi

12:24

Airbnb attiva la Linea di Supporto al Vicinato. Si tratta di un nuovo servizio, che permetterà a chi risiede nei pressi di un alloggio disponibile sulla piattaforma di parlare direttamente con un operatore del servizio clienti e segnalare telefonicamente eventuali disagi.

Per inviare una segnalazione basterà visitare il sito airbnb.it/vicini e chiedere di essere richiamato entro un’ora.



“La stragrande maggioranza degli host e degli ospiti rispettano le regole, comportandosi da buoni vicini. Il nostro obiettivo – spiega in una nota Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia - è poter intervenire in modo rapido e deciso contro chiunque non sia all'altezza degli standard che le comunità si aspettano e la Linea di Supporto al Vicinato ci consentirà di farlo. Non tolleriamo attività illegali o moleste all’interno di case sulla nostra piattaforma e collaboriamo con le autorità locali per qualsiasi richiesta di informazioni”.



La Linea di Supporto al Vicinato è pensata per disagi circoscritti, come, ad esempio, una festa non autorizzata. Il servizio si basa sull’Assistenza di Quartiere, già esistente e gestita operativamente da Airbnb, che consente ai vicini di inviare reclami testuali online in merito a un alloggio in affitto sulla piattaforma. La piattaforma approfondisce infatti tutte le segnalazioni ricevute tramite questo canale.