Green pass in hotel: l’obbligo si allontana

Manca l’ufficialità, ma sembra svanire l’ipotesi dell’obbligo del green pass nei ristoranti degli hotel. Secondo quanto riporta oggi il Sole 24 Ore, dopo il pressing delle Regioni, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, avrebbe avanzato l’ipotesi di eliminare la richiesta di certificazione verde per l’accesso ai servizi di ristorazione all’interno delle strutture ricettive.

Una svolta che, se confermata dalla cabina di regia, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo agli albergatori alle prese con un’alta stagione già complicata.



Non si escludono però limitazioni in base alle evoluzioni del quadro epidemiologico. Oò sottosegretario Pierpaolo Sileri ha infatti annunciato che il green pass “sarà modulabile a seconda dell’andamento del Covid”.