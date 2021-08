L'Hotel Rangá cerca fotografi per l'aurora boreale

08:00

A.a.a cercasi fotografi in grado di catturare l'aurora boreale. A offrire il lavoro dei sogni è l'Hotel Rangá, struttura sita ad Hella - piccolo centro del sud dell'Islanda (a circa 96km da Reykjavík) - che, in cambio di scatti e video di alta qualità che immortalano le spettacolari luci colorate che danzano nel cielo, sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio del candidato prescelto offrendogli inoltre l'opportunità di accendere all'Highland Centre Hrauneyjar, alle vasche idromassaggio dell'hotel e, ovviamente, di esplorare i dintorni.

Tra i requisiti fondamentali è necessario essere disponibili per più di 3 settimane: il lavoro infatti impegnerà da metà settembre a metà ottobre. Per candidarsi basta compilare il form presente sul sito ufficiale dell'hotel.



Livia Fabietti







