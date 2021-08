di Gaia Guarino

08:01

Secondo indiscrezioni, Microsoft sarebbe interessato a investire in Oyo, catena indiana di budget hotel a oggi valutata per 9 miliardi di dollari.

Il brand, dopo aver consolidato la propria posizione sul mercato originario, si è rapidamente espanso, crescendo nel Sud-est asiatico, in Medio oriente, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per poi travarsi a dover fermare la propria corsa a causa della pandemia.



Verso la svolta

Come riporta travelmole.com, di recente Oyo ha fatto fronte alle perdite e ad altre necessità aziendali con un capitale aggiuntivo di 660 milioni di dollari.



L'accordo com Microsoft potrebbe vedere l'azienda alberghiera come nuovo cliente dei servizi cloud del colosso informatico americano.