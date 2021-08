Green Pass in hotel: le Faq di Federalberghi

14:01

A causa della sovrapposizione di regolamenti, decreti e ordinanze, gli obblighi posti a carico delle strutture turistico ricettive in materia di Certificazione Verde Covid-19 possono risultare talvolta poco chiari. Federalberghi ha pertanto ritenuto utile fornire alcune risposte alle domande più frequenti pervenute ai suoi uffici.

Inoltre, invita, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti, di rivolgersi a una delle associazioni territoriali degli albergatori aderenti a Federalberghi.



Le Faq sono realizzate nel quadro del protocollo “Accoglienza sicura”, ed elencano 20 diversi quesiti. Di seguito alcune delle principali domande/risposte.



D – I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?



R – No. I gestori delle strutture ricettive non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, e non sono legittimati a controllo. Per soggiornare... (continua su HotelMag)