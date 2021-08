Blastness è sponsor della newsletter Grand Hotel TTG

14:12

Un trend crescente e numeri record per il digitale nel mondo alberghiero. Lo dicono i dati raccolti e analizzati da Blastness nel secondo trimestre del 2021 su un cluster di oltre 800 strutture ricettive sul territorio italiano.

Secondo Blastness, che sarà sponsor dell’edizione di domani, 19 agosto, della newsletter Grand Hotel TTG, la pandemia ha rivoluzionato i comportamenti degli utenti e anche il settore turistico ne esce profondamente mutato. Il boom delle prenotazioni digitali apre agli albergatori nuove prospettive anche sotto il profilo della marginalità.



I sistemi Blastness nella giornata di domenica 4 luglio 2021 hanno registrato il record storico assoluto di prenotazioni per un valore superiore ai 3 milioni di euro, una crescita notevole se paragonata al massimo storico precedente di poco più di 2 milioni registrato il 10 giugno 2019.



All’interno della distribuzione elettronica, il canale a maggior crescita nel panel degli hotel clienti Blastness è il sito ufficiale della singola struttura, cosa che dimostra come il canale diretto di vendita possa essere un asset prezioso e redditizio se gestito professionalmente. Il 4 luglio le prenotazioni transate dai siti ufficiali di hotel clienti Blastness hanno superato la soglia di 1 milione di euro in un solo giorno, più del doppio rispetto al record storico di 469 mila euro di febbraio 2019.



Accanto alla pandemia, l’altro fattore che sta modificando gli equilibri della vendita online di camere è lo sviluppo della piattaforma Google Travel. Il valore delle prenotazioni convertite e tracciate derivanti da campagne pay per click su motori di ricerca e metamotori nelle ultime settimane è superiore al triplo rispetto al valore delle stesse settimane del 2019 e rappresenta, di gran lunga, il canale di vendita a maggior crescita nel 2021.



Questo rimbalzo della distribuzione elettronica (con picchi del +50% sul totale, +100% sui siti ufficiali e + 300% sulle prenotazioni da campagne Ppc) è ancora più sorprendente se si osserva che i dati analizzati (oltre 880 milioni di euro e circa 5 milioni di notti vendute) includono destinazioni, come le città d’arte, che non sono ancora ripartite e sono ancora mancanti dei flussi stranieri, soprattutto extraeuropei.