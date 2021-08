10:24

Grand Hotel TTG, il prodotto editoriale dedicato al mondo alberghiero torna domani in distribuzione attraverso la nostra agenzia di stampa.

L’iniziativa decollata prima dell’estate sta ottenendo grandi risultati in termini di lettori e per questo abbiamo deciso di uscire anche con l’edizione di agosto.



Come spiegato già nei mesi scorsi Grand Hotel TTG ha l’obiettivo di approfondire i temi relativi a questo settore, raccontando anche nuovi progetti e protagonisti.



La crisi pandemica ha senza dubbio trasformato il comparto alberghiero che si è trovato di fronte ad una situazione inaspettata.

Stiamo parlando di un settore frammentato dove (in Italia) le catene alberghiere si contano sulle dita di una mano o poco più.



Dove ogni giorno si scoprono trattative per la cessione di hotel di fascia alta e dal grande passato. Anche per questo con Grand Hotel TTG vogliamo raccontare i retroscena di questo settore in forte evoluzione.